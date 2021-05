Covid | apre l’hub Atitech a Capodichino | 8mila dosi al giorno per cittadini Asl 1 | 2 e 3

(Di domenica 2 maggio 2021) Apertura questa mattina apervaccinale, il più grande del Sud con 10mila mq di superficie, 32 box per la somministrazione delleanti, 14 postazioni per l’accettazione, 150 unità di personale sanitario ed un parcheggio di 250 posti. Un intero hangar, Avio 2, liberato dagli aeroplani in manutenzione e messo gratuitamente a disposizione dalla azienda napoletana specializzata in manutenzioni e riparazioni aeronautiche presieduta da Gianni Lettieri. Qui potranno essere vaccinati altra glie i 10milaresidenti nelle Asl Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud. “E’ forsepiù grande d’Italia, sicuramente il meglio attrezzato, che ci consentirà, se arrivano le ...

Apertura questa mattina a Capodichino per l'hub vaccinale Atitech, il più grande del Sud con 10mila mq di superficie, 32 box per la somministrazione delle dosi antiCovid, 14 postazioni per l'...