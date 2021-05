Concertone, Fedez attacca Rai, Lega e difende DDL Zan: «Per il Parlamento più importante votare il reintegro del Vitalizio a Formigoni» (Di domenica 2 maggio 2021) . Il rapper dal palco del Concertone del Primo Maggio ha pronunciato in diretta un discorso che farà molto discutere. Nel suo mirino sono finiti la Lega Nord, la Rai e il presidente di Commissione Ostellari che ostacola il voto sul Ddl Zan. Fedez inizia raccontando quanto accaduto nel pomeriggio. «Quando sono venuto su questo palco oggi mi hanno detto, dimmi qual è la tua prima volta. Ed effettivamente oggi è stata la mia prima volta. È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione purtroppo che non c’è stata in prima battuta o meglio, dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere dei partiti e dei nomi e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 2 maggio 2021) . Il rapper dal palco deldel Primo Maggio ha pronunciato in diretta un discorso che farà molto discutere. Nel suo mirino sono finiti laNord, la Rai e il presidente di Commissione Ostellari che ostacola il voto sul Ddl Zan.inizia raccontando quanto accaduto nel pomeriggio. «Quando sono venuto su questo palco oggi mi hanno detto, dimmi qual è la tua prima volta. Ed effettivamente oggi è stata la mia prima volta. È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione purtroppo che non c’è stata in prima battuta o meglio, dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere dei partiti e dei nomi e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi ...

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - DomaniGiornale : ??ESCLUSIVO ?? Domani ha ricevuto la registrazione della telefonata tra Fedez, alcuni esponenti della società iCompan… - StefanoSamma7 : RT @StefanoFeltri: +++ ESCLUSIVO: Concerto primo maggio, l’audio integrale della telefonata tra Fedez, la Rai e gli organizzatori +++ #Ila… -