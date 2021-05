Concerto Primo Maggio, Pd e M5s chiedono le dimissioni dei vertici Rai. Viale Mazzini: “No a strumentalizzazioni” (Di domenica 2 maggio 2021) Pd e M5s hanno chiesto le dimissioni dei vertici Rai dopo il monologo di Fedez. La replica di Viale Mazzini: “No a strumentalizzazioni”. ROMA – Pd e M5s hanno chiesto le dimissioni dei vertici Rai dopo il monologo di Fedez al Concerto del Primo Maggio. Le critiche non sono mancate dai leader con Di Maio, Letta e l’ex premier Conte che si sono espressi in favore delle parole dette dal cantante. Sostegno arrivato anche da parte di Liberi e Uguali e da parte del movimento delle Sardine. Anche l’Arcigay ha ringraziato Fedez per “aver dato voci a milioni di noi“. La richiesta di dimissioni dimissioni richieste da M5s e Pd. “Dopo quanto avvenuto ieri – il pensiero di Michele ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021) Pd e M5s hanno chiesto ledeiRai dopo il monologo di Fedez. La replica di: “No a”. ROMA – Pd e M5s hanno chiesto ledeiRai dopo il monologo di Fedez aldel. Le critiche non sono mancate dai leader con Di Maio, Letta e l’ex premier Conte che si sono espressi in favore delle parole dette dal cantante. Sostegno arrivato anche da parte di Liberi e Uguali e da parte del movimento delle Sardine. Anche l’Arcigay ha ringraziato Fedez per “aver dato voci a milioni di noi“. La richiesta dirichieste da M5s e Pd. “Dopo quanto avvenuto ieri – il pensiero di Michele ...

VittorioSgarbi : Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avve… - repubblica : ?? Concerto del Primo Maggio, da Fedez duro attacco alla Lega sul ddl Zan. E contesta: 'Mio intervento giudicato ino… - MediasetTgcom24 : Concerto Primo Maggio, Fedez: 'La Rai smentisce di aver provato a censurarmi? Pubblico la telefonata' | L'audio sui… - pelias01 : RT @Linkiesta: #Fedez gliene decanta quattro Se non ti fanno dire in tv tutto quel che Tourette ti suggerisce, allora è censura Di @lason… - pallino21253332 : RT @DavideFalchieri: Scusa @Fedez una domanda, ieri hai partecipato al concerto del primo maggio. Forse non sono stato attento, possibile… -