Con le migliori intenzioni (Di domenica 2 maggio 2021) Parlo con Angelo Mellone per due ore e mezza e, per tutto il tempo, lui non smette quasi mai di fare clic con una penna a scatto. Ogni tanto si alza, cammina, salta sulla sedia, gesticola, mette i piedi sulla scrivania, poi li toglie subito e dice: scusi. Alle sue spalle ci sono libri, disegni, foto della Lazio, un cartellone con D’Annunzio e Marinetti. Sulla scrivania, invece, ha pupazzetti di Stalin, Trump, Hillary Clinton, un qualcosa del Chelsea, la Madonna Nera. È vicedirettore di Raiuno dall’anno scorso, per anni è stato responsabile del pomeriggio della stessa rete, ha scritto saggi di politica e sociopolitica, spettacoli teatrali, pamphlet, romanzi. Ha girato un documentario sul’Ilva. Ha insegnato comunicazione politica alla Luiss. È nato a Taranto, città dalla quale è scappato e nella quale, adesso, conta di tornare “a invecchiare e poi morire, davanti al mare”. È di destra. ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 2 maggio 2021) Parlo con Angelo Mellone per due ore e mezza e, per tutto il tempo, lui non smette quasi mai di fare clic con una penna a scatto. Ogni tanto si alza, cammina, salta sulla sedia, gesticola, mette i piedi sulla scrivania, poi li toglie subito e dice: scusi. Alle sue spalle ci sono libri, disegni, foto della Lazio, un cartellone con D’Annunzio e Marinetti. Sulla scrivania, invece, ha pupazzetti di Stalin, Trump, Hillary Clinton, un qualcosa del Chelsea, la Madonna Nera. È vicedirettore di Raiuno dall’anno scorso, per anni è stato responsabile del pomeriggio della stessa rete, ha scritto saggi di politica e sociopolitica, spettacoli teatrali, pamphlet, romanzi. Ha girato un documentario sul’Ilva. Ha insegnato comunicazione politica alla Luiss. È nato a Taranto, città dalla quale è scappato e nella quale, adesso, conta di tornare “a invecchiare e poi morire, davanti al mare”. È di destra. ...

RaiTre : 'In questi ultimi 30 anni il concerto del Primo Maggio ha offerto il suo palco ai migliori artisti, ma anche alle s… - sbonaccini : Un saluto e un abbraccio ai ragazzi e alle ragazze del Reparto Covid dell’ospedale di Reggio Emilia. Grazie per tut… - Inter_Women : ?? | COMPLEANNO Tanti auguri @Katsousafeitoza! ?? Fatele sentire tutto il vostro calore con i vostri migliori augur… - IntegraKeto : ????COUPON MAGGIO 2021 ???? Per chi acquista Integratori, vitamine e prodotti per il fitness online abbiamo selezion… - pastaaaaaah : RT @LokiSnape: Sì raga ok tutto ma se vi rivolgete a Pio e Amedeo dicendo 'i foggiani' con fare dispregiativo, non siete migliori di loro l… -

Ultime Notizie dalla rete : Con migliori Milan risorge col Benevento. Ultras, duro confronto con Donnarumma Zlatan non ha segnato, ma con lui in campo è tutto un altro Milan. 'Se lui rende tutti migliori? Certamente stiamo parlando di un campione, che fa crescere anche le qualità dei compagni e il valore ...

Ultimatum dei medici in piazza: "Lasciateci curare" ... ma per chiedere al governo di poter essere messi nelle migliori condizioni di curare il covid e ... in questi giorni, è alle prese con le complicate pratiche da burocrazia prefettizia per organizzare ...

Con le migliori intenzioni Il Foglio Banda ultralarga: Italia tra le lumache d’Europa. Tutti i dati, dalle province europee ai comuni italiani Okla, l’azienda leader nella rilevazione delle performance di rete, ha diffuso i dati rilevati negli ultimi quattro mesi del 2020. Spicca la differenza tra Italia e resto d’Europa e tra provincia e ce ...

Champions, la prima volta di Conegliano con super Egonu. Trento sconfitta dai polacchi di Grbic Vince Conegliano, con il batticuore, al tiebreak, recuperando da 0-4 e poi dominando, dal 10 pari, perde Trento, in 4 set, 26-28, quando sperava nel tiebreak. Niente doppietta italiana, ...

Zlatan non ha segnato, malui in campo è tutto un altro Milan. 'Se lui rende tutti? Certamente stiamo parlando di un campione, che fa crescere anche le qualità dei compagni e il valore ...... ma per chiedere al governo di poter essere messi nellecondizioni di curare il covid e ... in questi giorni, è alle presele complicate pratiche da burocrazia prefettizia per organizzare ...Okla, l’azienda leader nella rilevazione delle performance di rete, ha diffuso i dati rilevati negli ultimi quattro mesi del 2020. Spicca la differenza tra Italia e resto d’Europa e tra provincia e ce ...Vince Conegliano, con il batticuore, al tiebreak, recuperando da 0-4 e poi dominando, dal 10 pari, perde Trento, in 4 set, 26-28, quando sperava nel tiebreak. Niente doppietta italiana, ...