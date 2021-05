Come ti cambio l’industria del pop (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo la festa del proletariato giovanile ai parco Lambro a Milano, la festa de «i giovani con Democrazia proletaria» a villa Borghese a Roma, e infine, venerdì sera, il «concerto gratis» di Muzak e Stampa Alternativa a piazza Navona. la tematica della musica pop e rock, dell’industria della musica, della possibilità di una musica autonoma e autogestita, si sono imposte all’attenzione. Per dieci anni, dal ’65 ad oggi, dai Dylan dei primi movimenti universitari americani ai Pink Floyd di questi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo la festa del proletariato giovanile ai parco Lambro a Milano, la festa de «i giovani con Democrazia proletaria» a villa Borghese a Roma, e infine, venerdì sera, il «concerto gratis» di Muzak e Stampa Alternativa a piazza Navona. la tematica della musica pop e rock, deldella musica, della possibilità di una musica autonoma e autogestita, si sono imposte all’attenzione. Per dieci anni, dal ’65 ad oggi, dai Dylan dei primi movimenti universitari americani ai Pink Floyd di questi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

BarelloFanboy : Mercato estivo: far tornare Dimarco, valorizzare Oristanio dalla primavera e prendere un buon sostituto attaccante… - autumnlenaeve : incredibile come cambio immediatamente opinione su certe persone dopo che ho visto quali politici seguono su instagram - massimo_fares : RT @primaopoitorna: @EnricoLetta e @matteosalvinimi si incontrano in una stanzetta per blindare il governo #Draghi. L'accordo di non bellig… - primaopoitorna : @EnricoLetta e @matteosalvinimi si incontrano in una stanzetta per blindare il governo #Draghi. L'accordo di non be… - GiuliaAnnaPucci : Cambio spesso ruolo.. Come Avvocato, come Docente, passando per la Presidenza de La Voce della legalità, SEMPRE CON… -