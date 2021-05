Atalanta | il grande dubbio è Muriel | che modulo sceglie Gasp?

(Di domenica 2 maggio 2021) L’scenderà in campo alle 15 contro il Sassuolo e proverà a rimandare i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter:dall’inizio? L’per rimandare la festa scudetto Inter, ma soprattutto per conservare il secondo posto. I neroazzurri scenderanno in campo questo pomeriggio alle 15 con il Sassuolo eerini valuta se tornare al 3-5-2 o confermare il 4-2-3-1 utilizzato nell’ultimo mese. Hateboer, Maehle e Gosens ora sono tutti a completa disposizione, ma utilizzare il 3-5-2 potrebbe voler dire lasciare fuori Luiscon Pessina e Malinovskiy che si alternerebbero a fare da spalla a Duvan Zapata. Se invecedovesse optare ancora per la difesa a quattro ci dovrebbe essere posto per tutti e due i colombiani conche partirebbe alto a ...

indeterminatome : Oggi se l’#Atalanta non vince, l’#Inter potrà gustare lo scudetto dopo 9 anni di dominio della #Juventus. Sono sta… - antogara : @pepeferrario Grande pepe, manca un mattoncino. Spero vince l'atalanta domani perché sarebbe bello godersi il trion… - MatV06896566 : Atalanta parentesi fortunata o grande progetto? Ciao matteo da Bergamo #skysaturdaynight - MatV06896566 : Ciao sono Matteo da Bergamo, secondo voi gli ultimi campionati dell'Atalanta sono stati una breve parentesi fortun… - EltonLastStarr : RT @Cielo_Gore: Abbiamo giocato contro un milan spinto da rigorazzi e botte di culo che poi ovviamente è esploso, una juve alla deriva con… -

Il piùartefice della vittoria interista, ormai alle porte, è mister Antonio Conte . Molto ... un Milan acerbo nella seconda parte di campionato, un Napoli altalenante e un'che non ha ...L'unica squadra ancora in 'lizza' è l'che nel caso l' Inter ora non vincesse più potrebbe ... Ilvantaggio è frutto in particolare di un girone di ritorno a ritmi mostruosi per i ...Probabili formazioni e statistiche di Sassuolo Atalanta, sfida valida per la 34a giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 15:00 ...Con quello autoproclamato di ieri la Fiorentina ha conosciuto per la terza volta in stagione il “ritiro”, o meglio il “mini-ritiro” dato che in fin dei conti si parla di un giorno d’anticipo rispetto ...