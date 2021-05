Atalanta, Gasperini: 'Arbitro? Non mi fate parlare...' (Di domenica 2 maggio 2021) BERGAMO - L'allenatore dell' Atalanta , Giampiero Gasperini , è intervenuto a Sky Sport per commentare il pareggio dei suoi in casa del Sassuolo : "L' Inter , se non vinceva oggi lo scudetto, lo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 maggio 2021) BERGAMO - L'allenatore dell', Giampiero, è intervenuto a Sky Sport per commentare il pareggio dei suoi in casa del Sassuolo : "L' Inter , se non vinceva oggi lo scudetto, lo ...

capuanogio : Il limite del discorso di #Gasperini è che in pratica sostiene che quelli ‘virtuosi’ come l’#Atalanta non possono e… - capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - Atalanta_BC : ??? Il commento post-partita di Gian Piero #Gasperini ?? Gian Piero Gasperini's post-match reaction ??… - sportal_it : Atalanta, Gasperini dribbla le polemiche - AtalantaBCFeed : Atalanta, Gasperini: 'La Champions? Siamo tutte lì...' #ForzaAtalanta #ABC1907 -