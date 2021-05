Vince oltre due milioni in 20 giorni: "Nessuna truffa. La mia è solo fortuna" (Di sabato 1 maggio 2021) Torneranno al legittimo vincitore i 2,4 milioni di euro vinti per due volte in 20 giorni al “Gratta e Vinci”, sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato il sostituto procuratore della repubblica Alberto Sergi, che al ‘Corriere del Veneto’ ha riferito di aver archiviato il fascicolo di inchiesta. Nessun riscontro, dalle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, su irregolarità o misteriose “soffiate” da parte di tabaccherie compiacenti, ma solo fortuna per il cittadino brasiliano che vive in provincia di Mantova. Lo scorso 4 febbraio aveva vinto un milione di euro con un biglietto preso in una tabaccheria nel modenese, poi il 24 dello stesso mese altri due milioni con un biglietto acquistato a Garda (Verona) assieme ad un amico, un veronese di 47 anni. L’uomo, da 3 anni ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) Torneranno al legittimo vincitore i 2,4di euro vinti per due volte in 20al “Gratta e Vinci”, sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato il sostituto procuratore della repubblica Alberto Sergi, che al ‘Corriere del Veneto’ ha riferito di aver archiviato il fascicolo di inchiesta. Nessun riscontro, dalle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, su irregolarità o misteriose “soffiate” da parte di tabaccherie compiacenti, maper il cittadino brasiliano che vive in provincia di Mantova. Lo scorso 4 febbraio aveva vinto un milione di euro con un biglietto preso in una tabaccheria nel modenese, poi il 24 dello stesso mese altri duecon un biglietto acquistato a Garda (Verona) assieme ad un amico, un veronese di 47 anni. L’uomo, da 3 anni ...

