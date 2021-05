Studenti positivi al Covid: scatta l'isolamento per due classi agli istituti Panzini e Padovano (Di sabato 1 maggio 2021) SENIGALLIA - Due classi in quarantena al Campus di via d'Aquino: una terza all'alberghiero Panzini e una quarta all'Ipsia Padovano. Due gli Studenti positivi. Tra giovedì e venerdì i genitori degli ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 1 maggio 2021) SENIGALLIA - Duein quarantena al Campus di via d'Aquino: una terza all'alberghieroe una quarta all'Ipsia. Due gli. Tra giovedì e venerdì i genitori degli ...

