Simple Minds: posticipate le date italiane (Di sabato 1 maggio 2021) Attraverso un comunicato stampa Live Nation, i Simple Minds fanno sapere che “a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria i concerti in Italia saranno posticipati. Simple Minds: chi sono? I Simple Minds sono una band scozzese. Considerata tra i più rappresentativi e influenti degli anni ’80 e ’90, hanno venduto oltre 60 milioni di dischi. Il cantante Jim Kerr e il chitarrista Charlie Burchill fondarono il gruppo nel 1977 a Glasgow. I due, amici di infanzia, in precedenza suonavano in un gruppo post punk chiamato “Johnny and the Self Abusers”. Nel 1979 pubblicano l’album d’esordio Life in a Day, che si inserisce nel filone dell’elettronica post-punk. Sono subito percepibili le influenze di artisti come David Bowie e Roxy Music. La fama del gruppo cresce di più di album in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Attraverso un comunicato stampa Live Nation, ifanno sapere che “a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria i concerti in Italia saranno posticipati.: chi sono? Isono una band scozzese. Considerata tra i più rappresentativi e influenti degli anni ’80 e ’90, hanno venduto oltre 60 milioni di dischi. Il cantante Jim Kerr e il chitarrista Charlie Burchill fondarono il gruppo nel 1977 a Glasgow. I due, amici di infanzia, in precedenza suonavano in un gruppo post punk chiamato “Johnny and the Self Abusers”. Nel 1979 pubblicano l’album d’esordio Life in a Day, che si inserisce nel filone dell’elettronica post-punk. Sono subito percepibili le influenze di artisti come David Bowie e Roxy Music. La fama del gruppo cresce di più di album in ...

Advertising

RadioCapital_fm : RT @arenaliveweb: Simple Minds, arrivederci al 2022! Riprogrammato per l’estate '22 la parte italiana del “40 Years of Hits Tour” e che ve… - gazzettaparma : Simple Minds: il tour in Italia è rimandato al 2022 - RADIOBRUNO1 : Simple Minds: tour rimandato al 2022, ecco le nuove date #SimpleMinds #RadioBruno - redazionehgnews : Il concerto dei Simple Minds al Pescara Jazz & Songs è rinviato al 2022 via @redazione@hgnews.it - rep_palermo : Simple Minds a Taormina, concerto rinviato al 2022 [di Vassily Sortino] [aggiornamento delle 16:41] -