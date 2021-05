ScopriArezzo | ripartono i tour guidati tra arte e storia

(Di sabato 1 maggio 2021) ... in completa sicurezza " spiegano al centro guide " per informazioni è possibile contattarci al numero 3343340608 e tramite mail scrivendo a info@centroguidearezzo.it , le prenotazioni sono ...

dalla visita più famosa, Scopri Arezzo appunto che al costo di 10 euro a persona, ma gratuita per i bambini fono a 12 anni, accompagnerà i visitatori dal ...Arezzo, 1 maggio 2021 - Lo scorso autunno si erano arrese al rigore dei dpcm e alla mancanza dei turisti. Adesso ripartono le visite guidate del Centro Guide Arezzo e provincia. C ...