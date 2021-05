Qualifiche Jerez | pole di Suzuki Migno in prima fila | Fenati 5°

(Di sabato 1 maggio 2021) Tatsukipartirà dallaposition domani nel GP di Spagna della Moto3. Ma che rischio, perché in una qualifica caratterizzata dalle solite strategie, sbagliate, di molti dei protagonisti, che ...

Tatsuki Suzuki partirà dalla pole position domani nel GP di Spagna della Moto3. Ma che rischio, perché in una qualifica caratterizzata dalle solite strategie, sbagliate, di molti dei protagonisti, che ...Un'impressionante caduta a 170 km orari alla curva 7 del circuito di, nel terzo turno di ...mentre cercava di migliorare il cronologico per entrare direttamente nel turno finale delleSospiro di sollievo per Marc Marquez dopo la brutta caduta durante la terza sessione di prove libere del GP di Spagna, quarto appuntamento del ...Nella classe Moto3 uno stratatosferico Tatsuki Suzuki (Team Sic58) ha conquistato la pole position del GP di Spagna, quarto appuntamento della stagione 2021.