Puntata serale di Amici di sabato 1 maggio: Samuele Barbetta eliminato, Rudy accusa Aka7even (Di domenica 2 maggio 2021) Nella Puntata serale di Amici del primo maggio tre ballerini delle tre diverse squadre sono finiti al ballottaggio finale per l'eliminazione. Serena, Alessandro e Samuele si sono confrontati nell'ultima sfida, dopo che ogni team aveva perso una partita. A parte le sfide dei talenti della scuola, c'è stato spazio per momenti leggeri come l'ospitata di Nino Frassica e il balletto dei tre giudici. Ma anche per degli episodi di confronto tra i professori. Anna Pettinelli ha attaccato Rudy Zerbi durante la seconda partita, ma anche nella terza parte della serata, i due professori si sono confrontati. Alle fine della Puntata è stato il ballerino Samuele Barbetta a lasciare il programma.

