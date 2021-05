Primo Maggio, Conte chiede riscatto gratuito della laurea per i giovani e di rafforzare i diritti dei precari (Di sabato 1 maggio 2021) "Riscrivere lo Statuto dei lavoratori e rafforzare il catalogo dei diritti, con particolare riguardo al precariato e alle tecnologie digitali" e offrite "ai giovani il riscatto gratuito della laurea", sottolineando la disoccupazione giovanile, al 31,6%. Lo scrive l'ex premier Conte su Facebook L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 maggio 2021) "Riscrivere lo Statuto dei lavoratori eil catalogo dei, con particolare riguardo alato e alle tecnologie digitali" e offrite "aiil", sottolineando la disoccupazionele, al 31,6%. Lo scrive l'ex premiersu Facebook L'articolo .

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - stvylesart : io NERA perché volevo gaurdare il concerto del primo maggio dalle quattro e mezza fino a mezzanotte e invece no perché stasera c'è Amici - statodelsud : Primo maggio, Landini: “Fisco, tasse e Pa riforme necessarie”. VIDEO -