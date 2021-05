Non tutto è come sembra: percezione in 3 METEO che caos (Di sabato 1 maggio 2021) Non tutto è come sembra. percezione in 3 METEO. Che caos. E allora che vuol dire? Fare una previsione METEO può sembra facile ma non lo è per nulla. Anzitutto perché oltre i 3-4 giorni non è più previsione bensì trend o tendenza che dir si voglia. Dopodiché c’è un altro elemento da considerare: la percezione Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Nonin 3. Che. E allora che vuol dire? Fare una previsionepuòfacile ma non lo è per nulla. Anziperché oltre i 3-4 giorni non è più previsione bensì trend o tendenza che dir si voglia. Dopodiché c’è un altro elemento da considerare: la

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - virginiaraggi : @matteosalvinimi .@matteosalvinimi Come sempre parli senza sapere nulla. Non si tratta di nuova colata d’asfalto su… - myrtamerlino : Come se tutto quello che stiamo attraversando non fosse già abbastanza, ci si mettono anche 800 fuori di testa che… - _Kurooo_ : @Giulii1427 Ma certo non metto in dubbio tutto ciò che hai detto?? - giacomoformula1 : RT @deborah08875066: Che bello quando tu fai di tutto per non ricordare ma il destino ci mette lo zampino !! -