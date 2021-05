Moto3, GP Spagna 2021 a Jerez: Migno il più veloce nelle FP3, classifica e migliori tempi (Di sabato 1 maggio 2021) Un super Andrea Migno è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Moto3. Sul circuito di Jerez il pilota italiano ha realizzato il record della pista per la categoria, fermando il cronometro in 1’44”988. Alle sue spalle Deniz Oncu e John McPhee. Quarto posto Binder, davanti a Salac, Masia, Artigas, Suzuki, Rodrigo e Sasaki. In Q2 vanno anche Romano Fenati, Jason Dupasquier, Sasaki e Kunil. Fuori Pedro Acosta, che dovrà strappare il pass per la Q2 attraverso la Q1. Di seguito la top ten. MOTO 3, I migliori tempi DELLE FP3 1. A. Migno in 1’44”988 2. D. Oncu +0”578 3. J. McPhee +0”610 4. D. Binder +0”674 5. F. Salac +0”807 6. J. Masia +0”809 7. X. Artigas +0”961 8. T. Suzuki +1”044 9. G. Rodrigo +1”069 10. ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Un super Andreaè risultato il piùnella terza sessione di prove libere del Gran Premio didi. Sul circuito diil pilota italiano ha realizzato il record della pista per la categoria, fermando il cronometro in 1’44”988. Alle sue spalle Deniz Oncu e John McPhee. Quarto posto Binder, davanti a Salac, Masia, Artigas, Suzuki, Rodrigo e Sasaki. In Q2 vanno anche Romano Fenati, Jason Dupasquier, Sasaki e Kunil. Fuori Pedro Acosta, che dovrà strappare il pass per la Q2 attraverso la Q1. Di seguito la top ten. MOTO 3, IDELLE FP3 1. A.in 1’44”988 2. D. Oncu +0”578 3. J. McPhee +0”610 4. D. Binder +0”674 5. F. Salac +0”807 6. J. Masia +0”809 7. X. Artigas +0”961 8. T. Suzuki +1”044 9. G. Rodrigo +1”069 10. ...

