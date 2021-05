Microsoft: conferma il supporto per lo sviluppo di giochi per PC (Di sabato 1 maggio 2021) Fin dalla creazione di Windows, Microsoft si è impegnata per quattro decenni ad ascoltare e imparare le necessità dei giocatori e degli sviluppatori di giochi per PC Negli ultimi 18 mesi, sono stati rilasciati grandi giochi per PC come la serie di Age of Empires, Gears Tactics, Wasteland 3, Minecraft Dungeons e Microsoft Flight Simulator. Autentiche perle del panorama videoludico che hanno tenuto incollati alla sedia ed allo schermo migliaia di giocatori, ma passiamo ora alle novità. Microsoft: tante novità per i possessori PC In attesa di conoscere i prossimi titoli per PC come, ad esempio, il tanto atteso Age of Empires IV, Microsoft ha voluto ripercorrere il suo lungo viaggio e indicare i prossimi passi che compirà lungo il suo cammino. Oggi, Matt Booty, Head of Xbox Game ... Leggi su tuttotek (Di sabato 1 maggio 2021) Fin dalla creazione di Windows,si è impegnata per quattro decenni ad ascoltare e imparare le necessità dei giocatori e degli sviluppatori diper PC Negli ultimi 18 mesi, sono stati rilasciati grandiper PC come la serie di Age of Empires, Gears Tactics, Wasteland 3, Minecraft Dungeons eFlight Simulator. Autentiche perle del panorama videoludico che hanno tenuto incollati alla sedia ed allo schermo migliaia di giocatori, ma passiamo ora alle novità.: tante novità per i possessori PC In attesa di conoscere i prossimi titoli per PC come, ad esempio, il tanto atteso Age of Empires IV,ha voluto ripercorrere il suo lungo viaggio e indicare i prossimi passi che compirà lungo il suo cammino. Oggi, Matt Booty, Head of Xbox Game ...

tuttoteKit : #Microsoft: conferma il supporto per lo sviluppo di giochi per #PC #HaloInfinite #HaloMasterChiefCollection #Xbox… - NewsDigitali : Microsoft conferma il suo impegno verso il mercato PC e favorirà anche gli sviluppatori - GamesArk_it : #Microsoft conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo dei giochi per #PC @microsoftitalia @Microsoft… - Nerdream_it : Importantissimo #BlogPost di #Microsoft, che spende parole importantissime per confermare il suo impegno nello… - SerialGamerITA : Microsoft: Xbox Game Studios conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo #microsoft #xbox #xboxgamestudios -