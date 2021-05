LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: griglia di partenza, pole di Bottas. 5° Sainz, 8° Leclerc (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 pole n.17 in carriera per Valtteri Bottas: grande prova di forza della Mercedes, che monopolizza la prima fila. Hamilton vede sfumare la centesima partenza al palo della carriera per appena 7 millesimi! 17.02 La classifica della Q3: 1 Valtteri Bottas Mercedes1:18.348 6 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.007 6 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.398 5 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.542 55 Carlos Sainz Ferrari+0.691 5 6 Esteban OCON Alpine+0.694 5 7 Lando NORRIS McLaren+0.768 68 Charles Leclerc Ferrari+0.958 6 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.027 6 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.311 6 17.01 Le Mercedes non si migliorano con le medie. E’ pole-position per Valtteri Bottas! 17.00 Si ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03n.17 in carriera per Valtteri: grande prova di forza della Mercedes, che monopolizza la prima fila. Hamilton vede sfumare la centesimaal palo della carriera per appena 7 millesimi! 17.02 La classifica della Q3: 1 ValtteriMercedes1:18.348 6 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.007 6 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.398 5 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.542 55 CarlosFerrari+0.691 5 6 Esteban OCON Alpine+0.694 5 7 Lando NORRIS McLaren+0.768 68 CharlesFerrari+0.958 6 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.027 6 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.311 6 17.01 Le Mercedes non si migliorano con le medie. E’-position per Valtteri! 17.00 Si ...

