L'Inter a Crotone. Poi l'Atalanta: domenica Scudetto 'sul divano' come nel 2009? (Di sabato 1 maggio 2021) Due maggio 2021. Una data che potenzialmente può finire nell'album dei ricordi, con un tratto indelebile sul calendario della storia di un club che non vinceva da 10 anni e che è tornata a farlo con l'allenatore che ha iniziato il ciclo Juventus e che l'ha anche concluso. Della serie 'come t'ho fatto, ti distruggo'. Antonio Conte entra sempre più prepotentemente nella storia del calcio italiano e può farlo già da questo week end: L'Inter è di scena a Crotone, l'Atalanta col Sassuolo al Mapei. Se vince una e l'altra no, sarà Scudetto matematico, in albergo, un po' come nel 2009 quando Samir Handanovic e la sua Udinese fermarono il Milan spalancando la via del titolo ai nerazzurri. Allo Scida è la sfida di una matematica solo virtuale: la squadra di Cosmi ormai certa di ...

