Laura Boldrini attacca la Rai e difende Fedez: "Hanno cercato di censurarlo, il DDL Zan va approvato" (Di domenica 2 maggio 2021) Se Matteo Salvini ha criticato Fedez per il suo discorso contro gli omofobi leghisti, Laura Boldrini ha appoggiato il rapper ed ha attaccato la Rai per la tentata censura. "Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare Fedez. Lui è un artista che si sta spendendo per l'approvazione del DDL Zan. Il paese ha bisogno di questa legge ed ha bisogno di voci indipendenti pronte a battersi per la libertà di espressione e i diritti". Mi auguro che in Rai facciano chiarezza e spieghino quella telefonata. Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del #DDLZan. Il paese ha bisogno di questa legge ed ha bisogno di voci indipendenti pronte a battersi per la libertà di espressione e i diritti. #concertone #Fedez

