La crittografia end-to-end su Messenger e Instagram arriverà solo nel 2022 (Di sabato 1 maggio 2021) Nelle scorse ore il team di Facebook con un post sul blog ufficiale ha aggiornato gli utenti sullo stato dei lavori relativi alla sicurezza L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 1 maggio 2021) Nelle scorse ore il team di Facebook con un post sul blog ufficiale ha aggiornato gli utenti sullo stato dei lavori relativi alla sicurezza L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

andreazenatti93 : RT @TuttoAndroid: La crittografia end-to-end su Messenger e Instagram arriverà solo nel 2022 - TuttoAndroid : La crittografia end-to-end su Messenger e Instagram arriverà solo nel 2022 - GoogleCloud_IT : Google Cloud protegge i tuoi dati attraverso soluzioni come ?? la crittografia a livello di applicazione ?? Front En… - SimoneBini : RT @Apple: iPhone cripta le tue chiamate FaceTime in modo sicuro con la crittografia end-to-end. - Daline1999 : @repubblica Sigg. lo screenshot di una chat privata o segreta, crittografia end to end, è così difficile scriverlo?… -