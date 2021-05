Jonas Salk e il primo siero contro la poliomielite

(Di sabato 1 maggio 2021) La, detta anche paralisi infantile o malattia di Heine-Medin, deriva il suo nome dalle parole greche poliòs (grigio) e myelòs (midollo,) perché la malattia colpisce le corna anteriori del midollo spinale aggredite dal virus poliomielitico (appartenente alla famiglia degli Enterovirus); ne consegue una paralisi flaccida con atrofia muscolare e possibile paralisi respiratoria. Esistono tretipi patogeni e l’infezione da parte di uno deitipi conferisce un’immunità specifica permanente, ma non crociata con gli altritipi. La maggior parte delle persone infettate non mostra alcun sintomo ma elimina il virus attraverso le feci disseminandolo nell’ambiente. In un caso su 200 l’infezione si manifesta comeparalitica. La distribuzione della paralisi è tipicamente ...

L'1 maggio 1956 il vaccino antipoliomelite sviluppato dal medico virologo newyorkese Jonas Edward Salk venne reso disponibile al pubblico. Oggi a distanza di decenni il mondo sta portando avanti a spron battuto un'ingente campagna vaccinale antiCovid - 19, che nella maggior parte d'...L'epidemiologo, per rafforzare la sua tesi, rispolvera il dualismo tra i vaccini Jonas Salk e Albert Sabin. 'Il secondo presentava fra i vaccinati un evento avverso grave, la paralisi post - ...Sono ormai in parecchi, cominciando da Papa Francesco, a chiedere con forza che vengano eliminati i brevetti sui vaccini, per far in modo che anche i paesi economicamente più deboli possano produrli i ...