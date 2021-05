Inter, Conte: «Scudetto? Facciamo cadere un regno che dura da nove anni» (Di sabato 1 maggio 2021) Antonio Conte ha parlato dopo la vittoria contro il Crotone: ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro ad un passo dallo Scudetto Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone. Le sue parole sull’imminente Scudetto. Scudetto – «Credo che questa squadra sia cresciuta in tutto. Come mentalità, come condivisione. Anche il fatto di viverla intensamente. Anche chi entra. Abbiamo creato veramente un qualcosa di granitico. Abbiamo capito l’importanza di poter fare qualcosa di straordinario. Stiamo riuscendo nell’impresa di far cadere un regno che durava da nove anni. Dopo Verona gli avevo detto che gli avrei dato un giorno libero e gli darò un po’ di libertà anche domani. Abbiamo bisogno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Antonioha parlato dopo la vittoria contro il Crotone: ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro ad un passo dalloAntonioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone. Le sue parole sull’imminente– «Credo che questa squadra sia cresciuta in tutto. Come mentalità, come condivisione. Anche il fatto di viverla intensamente. Anche chi entra. Abbiamo creato veramente un qualcosa di granitico. Abbiamo capito l’importanza di poter fare qualcosa di straordinario. Stiamo riuscendo nell’impresa di faruncheva da. Dopo Verona gli avevo detto che gli avrei dato un giorno libero e gli darò un po’ di libertà anche domani. Abbiamo bisogno ...

Inter : Ascoltiamo insieme la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterVerona, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! ???? #FORZAINTER ???? - sportmediaset : #Marotta: 'Voci Juve? Voglio aprire un ciclo all'Inter. Vicini alla vittoria grazie a Conte'. #SportMediaset - alberto87047286 : RT @marifcinter: Conte: 'Non è stato semplice entrare nel cuore di tutti i tifosi dell'Inter. Ora ci sono?Questo non lo so però sicuramente… - gianpi36590925 : RT @nonleggerlo: “Ai ragazzi avevo promesso un po’ di libertà in caso di vittoria, è giusto stare con le famiglie. L’Atalanta? Abbiamo fatt… -