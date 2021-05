Il capo è lei. Cosa succede quando la donna guadagna più dell’uomo? (Di sabato 1 maggio 2021) Nonostante i passi fatti avanti sulla parità di genere e sul ruolo della donna nella società, che deve crescere ed evolvere di pari passo con quello dell’uomo, c’è ancora chi storce il naso quando i capi sono loro: donne imprenditrici e in carriera, leader politici e aziendali che, inevitabilmente, sono più forti economicamente e professionalmente del loro partner. Eppure questo è uno scenario che va sempre più delineandosi concretamente: Kamala Harris è la prima donna ricoprire il ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti, Mette Frederiksen è il capo del Governo danese. Entrambe hanno partner al loro fianco che le supportano senza soffrire di un qualche complesso di inferiorità. Douglas Emhoff, marito di Kamala è un avvocato, eppure ha appeso la toga al chiodo per restare al fianco di sua moglie. Dopo ... Leggi su dilei (Di sabato 1 maggio 2021) Nonostante i passi fatti avanti sulla parità di genere e sul ruolo dellanella società, che deve crescere ed evolvere di pari passo con quello, c’è ancora chi storce il nasoi capi sono loro: donne imprenditrici e in carriera, leader politici e aziendali che, inevitabilmente, sono più forti economicamente e professionalmente del loro partner. Eppure questo è uno scenario che va sempre più delineandosi concretamente: Kamala Harris è la primaricoprire il ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti, Mette Frederiksen è ildel Governo danese. Entrambe hanno partner al loro fianco che le supportano senza soffrire di un qualche complesso di inferiorità. Douglas Emhoff, marito di Kamala è un avvocato, eppure ha appeso la toga al chiodo per restare al fianco di sua moglie. Dopo ...

robespo72 : @robersperanza Sì, tutto vero, ma il suo ministero non c'entra nulla, che resta un covo di vipere come il caso Sile… - ilCastellano00 : @Pietro_Otto @ladyonorato Certo lasciamo il partito, così restano solo quelli appecorati che votano quello che gli… - RegnaFirenze : @marcodettorii @CristianoLomon1 @CarloCalenda Credo che aspetti di diventare la prima donna a capo del governo. Dop… - fcastro72 : @szampa56 Grazie al cielo ci siam tolti dagli zebedei conte e arcuri e anche lei alla sanità. Purtroppo c è sempre… - valerio57932600 : @MiniPollyPocket @brividuis E' fondamentale quel video. Il discrimine tra viva o non viva sta tutto li. Se è lei la… -

Ultime Notizie dalla rete : capo lei Ciro Grillo, le ragazze: "Arrivati alla villa nessuno era già ubriaco" Sia lei sia la sua amica Silvia hanno detto al procuratore capo di Tempio Pausania Gregorio Capasso e alla sua sostituta Laura Bassani che quella notte di luglio del 2019 non erano ubriache quando ...

Reti, ecco la Silicon Valley di Busto Quel desiderio lo ha spinto lontano: Paneghini è a capo della grande società specializzata in ... Seguono anni di grande crescita per Reti e lei ha nel cassetto un altro sogno. "Non mi fermo, anche se i ...

'Ndrangheta a Lavagna, il processo sulla corruzione legata alle elezioni del 2014 ricomincerà da capo Il Secolo XIX Vincenzo Capolei: “Il 2 maggio stand nelle piazze per dire No al coprifuoco” Queste le parole di Vincenzo Capolei, che prende una decisa posizione a favore dei commercianti contro le limitazioni imposte dal Governo. “Anche se Forza Italia ha votato il provvedimento per senso ...

Anzio, Capolei: “Felici per l’assoluzione dell’assessore Salsedo” "La sentenza che ha sancito l'assoluzione di Valentina Salsedo ci riempie di gioia" scrive il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei.

Siasia la sua amica Silvia hanno detto al procuratoredi Tempio Pausania Gregorio Capasso e alla sua sostituta Laura Bassani che quella notte di luglio del 2019 non erano ubriache quando ...Quel desiderio lo ha spinto lontano: Paneghini è adella grande società specializzata in ... Seguono anni di grande crescita per Reti eha nel cassetto un altro sogno. "Non mi fermo, anche se i ...Queste le parole di Vincenzo Capolei, che prende una decisa posizione a favore dei commercianti contro le limitazioni imposte dal Governo. “Anche se Forza Italia ha votato il provvedimento per senso ..."La sentenza che ha sancito l'assoluzione di Valentina Salsedo ci riempie di gioia" scrive il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei.