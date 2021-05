GP Portogallo, Qualifiche: la pole position è di Bottas (Di sabato 1 maggio 2021) Nel GP del Portogallo la pole position la conquista il finlandese della Mercedes. Secondo Hamilton, Ferrari tra luci e ombre Terzo appuntamento stagionale in F1 di scena con il GP del Portogallo, nel ricordo dell’eterno e immortale Ayrton Senna a 27 anni da quel maledetto incidente che fece fermare il mondo intero alla curva del Tamburello di Imola. Dopo le tre sessioni di prove libere, i big si giocano la pole position in tre serrate finestre di qualifica. Alla fine ad avere la meglio è Valtteri Bottas che precede Hamilton e Verstappen. Ferrari a fasi alterne, Sainz partirà quinto mentre Leclerc ottavo ma con le gomme medie. Q1 – Prima sessione di Qualifiche ricca di emozioni già dai primi giri dei piloti. Hamilton rischia dopo un first lap ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) Nel GP dellala conquista il finlandese della Mercedes. Secondo Hamilton, Ferrari tra luci e ombre Terzo appuntamento stagionale in F1 di scena con il GP del, nel ricordo dell’eterno e immortale Ayrton Senna a 27 anni da quel maledetto incidente che fece fermare il mondo intero alla curva del Tamburello di Imola. Dopo le tre sessioni di prove libere, i big si giocano lain tre serrate finestre di qualifica. Alla fine ad avere la meglio è Valtteriche precede Hamilton e Verstappen. Ferrari a fasi alterne, Sainz partirà quinto mentre Leclerc ottavo ma con le gomme medie. Q1 – Prima sessione diricca di emozioni già dai primi giri dei piloti. Hamilton rischia dopo un first lap ...

