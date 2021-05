Formisano | “In 3 ore maglia Burlon esaurita | 25mln di impression e su 110 testate”

sscalcionapoli1 : Formisano: 'Maglia Burlon esaurita in 3 ore, 25mln di impressions e su 110 testate' #marceloburlon… - SiamoPartenopei : Napoli, Formisano: 'Maglia Burlon esaurita in 3 ore ed è stata veicolata su 110 testate' - 100x100Napoli : I numeri della linea #Kappa di #MarceloBurlon. - tuttonapoli : SSCNapoli, Formisano: 'Maglia Burlon esaurita in 3 ore, 25mln di impressions e su 110 testate' - 17su24 : a Resina stanno già facendo la JA(mm)7 avete sempre comprato la pezzotta aret a ferrovia parlat e #bourlon -

Ultime Notizie dalla rete : Formisano ore

Alessandro, Head of Operation della SSC Napoli, ha twittato in merito ai numeri prodotti dalla linea ... Prodotti SOLD OUT in 3' . Comments comments...Napoli - La collezione lanciata in co - branding con Marcelo Burlon è andata sold out nel giro di poche. E adesso l'Head of Operations Sales & Marketing della SSC Napoli , Alessandro, ...L'Head of Operations dell'SSC Napoli, Alessandro Formisano, ha aggiornato i tifosi sulla piattaforma di Twitter, in merito ai numeri che la linea Marcelo ...Alessandro Formisano, Head of Operation della SSC Napoli, ha twittato in merito ai numeri prodotti dalla linea Burlon. “L’operazione SSCNapoli con Marcelo Burlon e Kappa ha raggiunto oltre 25 MILIONI ...