F1 GP Portogallo 2021, Bottas: "Bella sensazione tornare in pole" (Di sabato 1 maggio 2021) "Una Bella sensazione tornare in pole. E' passato del tempo dall'ultima volta. In questo inizio di stagione le qualifiche sono state il mio punto debole, non riuscivo a far funzionare le gomme. E' bello vedere che il lavoro dà i suoi frutti e dà una Bella posizione per domani". Lo ha detto Valtteri Bottas al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 in cui ha conquistato la pole position. Il finlandese della Mercedes partirà con le gomme medie in gara: "Per tutto il weekend siamo andati meglio sulle medie, l'anno scorso aveva funzionato con questa miscela. Forse il vento si è rafforzato e non ho fatto un gran tempo, penso però che in gara ci dia l'opportunità di andare il più lunghi possibile nel primo stint".

