Eros Ramazzotti si dimentica delle telecamere e la fa grossa | “A letto Michelle non rideva…” | Pio e Amedeo sconvolti

(Di sabato 1 maggio 2021) Ieri, 30 aprile, è andata in onda l’ultima puntata di Felicissima Sera, il programma di Pio e. Le corse settimane i due hanno portato a casa risultati importanti in termini di share; arrivando a toccare picchi di oltre 4 milioni di telespettatori. Tra gli ospiti dell’ultima tranche c’è statoe oltre ad … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Le risate, la spensieratezza e le emozioni regalate dall'ultima puntata di Felicissima Sera non hanno messo in secondo piano il gesto di solidarietà compiuto da. Una ciliegina sulla torta, ha detto qualcuno, della serata conclusiva dello show dei record di Pio e Amedeo. Il cantautore avrebbe omesso volentieri di dire di aver devoluto il suo ...è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata di 'Felicissima Sera', il programma condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Sono stati tantissimi i momenti divertenti vissuti nell'arco ...Tra gli ospiti dell'ultima tranche c'è stato Eros Ramazzotti e oltre ad aver regalato ai telespettatori un medley emozionante ...Chiusura con record per il varietà del duo comico pugliese in prima serata su Canale 5. Carlo Conti perde spettatori con Top Dieci ...