Covid, Pfizer: “Vaccino efficace anche per i 12-15enni” (Di sabato 1 maggio 2021) Potrebbe essere disponibile per giugno il Vaccino anti-Covid per i 12-15enni per il quale la Pfizer ha inoltrato le relativa autorizzazione all’EMA (Getty Images)Pfizer e BioNTech hanno chiesto all’EMA di estendere l‘autorizzazione del Vaccino ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. In una nota le società spiegano di aver sottoposto a test, in fase III, 2.260 adolescenti riscontrando un’efficacia pari al 100% e una risposta immunitaria “solida”. Si ritiene che la doppia somministrazione ai minori sia importante per l’immunità di gregge e per il contrasto alla pandemia. Il Vaccino potrebbe essere disponibile per queste fasce d’età da giugno se l’approvazione dell’agenzia europea dovesse arrivare in tempi rapidi. LEGGI anche –> Coppa Italia ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Potrebbe essere disponibile per giugno ilanti-per i 12-per il quale laha inoltrato le relativa autorizzazione all’EMA (Getty Images)e BioNTech hanno chiesto all’EMA di estendere l‘autorizzazione delai ragazzi dai 12 ai 15 anni. In una nota le società spiegano di aver sottoposto a test, in fase III, 2.260 adolescenti riscontrando un’efficacia pari al 100% e una risposta immunitaria “solida”. Si ritiene che la doppia somministrazione ai minori sia importante per l’immunità di gregge e per il contrasto alla pandemia. Ilpotrebbe essere disponibile per queste fasce d’età da giugno se l’approvazione dell’agenzia europea dovesse arrivare in tempi rapidi. LEGGI–> Coppa Italia ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Biontech e Pfizer chiedono autorizzazione per il loro vaccino per la fascia 12-15 anni - fanpage : La pillola potrebbe essere resa disponibile entro la fine del 2021. - Agenzia_Ansa : BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponi… - giornaleradiofm : Verso vaccino Pfizer per ragazzi di 12/15 anni #giornaleradio #attualità #news #notizie #covid #vacciniragazzi L'a… - ilSicilia : #Salute #Covid Pfizer: pillola anticovid convincente in laboratorio, partono i test sull’uomo… -