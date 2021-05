Coronavirus | Fauci | ' In India serve un lockdown per settimane'

Animal_Genocide : RT @followgatti: #Oggi su #Fanpage. Perché la #pandemia non è stata fermata - #LinfinitoErrore vi accompagna nel lungo #viaggio del #corona… - DuckPapero : Ho sentito una signora confidare all'amica: l'idraulico che mi ha fatto la riparazione era molto virologo.… -

'Tutta l'India dovrebbe entrare in lockdown per diverse settimane'. Lo ha detto Anthony, l'esperto della Casa Bianca sulle pandemie, aggiungendo che 'la cosa più importante nell'immediato è ottenere ossigeno, rifornimenti, farmaci, Dpi'. L'immunologo Usa ha poi sottolineato che 'a ...... l'agenzia sanitaria indiana, ha approvato l'uso del vaccino Sputnik V contro il. L'...: serve un lockdown per settimane in tutto il Paese Tutta l'India dovrebbe entrare in lockdown per ...New Delhi registra un nuovo drammatico record di morti per covid: solo nelle ultime 24 ore i decessi nella capitale sono stati 412, un livello mai raggiunto in ..."Tutta l'India dovrebbe entrare in lockdown per diverse settimane". Lo ha detto Anthony Fauci, l'esperto della Casa Bianca sulle pandemie, aggiungendo che "la cosa più importante nell'immediato è otte ...