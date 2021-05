Coldplay: in arrivo il singolo “Higher Power” (Di sabato 1 maggio 2021) LONDRA – I Coldplay hanno annunciato il nuovo singolo, “Higher Power”, in uscita il 7 maggio su etichetta Parlophone/Atlantic. La band ha scritto su Twitter: “Higher Power è una canzone creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020. È stata prodotta da Max Martin che è una vera meraviglia dell’universo. Esce il 7 maggio. Love c, g, w & j”. L’annuncio conferma le voci dei fan che hanno iniziato a circolare la scorsa settimana, quando misteriosi cartelloni pubblicitari in giro per il mondo puntavano a un altrettanto misterioso sito chiamato alienradio.fm. I fan sono riusciti a decifrare i simboli e scoprire il titolo del brano e la data di pubblicazione. Il nuovo singolo è disponibile in pre-order / pre-save sulle piattaforme ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 maggio 2021) LONDRA – Ihanno annunciato il nuovo, “”, in uscita il 7 maggio su etichetta Parlophone/Atlantic. La band ha scritto su Twitter: “è una canzone creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020. È stata prodotta da Max Martin che è una vera meraviglia dell’universo. Esce il 7 maggio. Love c, g, w & j”. L’annuncio conferma le voci dei fan che hanno iniziato a circolare la scorsa settimana, quando misteriosi cartelloni pubblicitari in giro per il mondo puntavano a un altrettanto misterioso sito chiamato alienradio.fm. I fan sono riusciti a decifrare i simboli e scoprire il titolo del brano e la data di pubblicazione. Il nuovoè disponibile in pre-order / pre-save sulle piattaforme ...

Ultime Notizie dalla rete : Coldplay arrivo il nuovo singolo del gruppo di Chris Martin ...I Coldplay hanno confermato che il loro nuovo brano ? Higher Power ? sarà pubblicato il 7 maggio 2021. Il singolo è dal cantautore pop Max Martin e arriva dopo che il gruppo ha comunicato l'arrivo di ...

KINGS OF CONVENIENCE il ritorno. 'Rocky Trail' il singolo, album a giugno e tre live in autunno Registrato in 5 anni in 5 città diverse, l'album è fresco come l'arrivo della primavera: 11 canzoni ... Dopo un breve periodo di lavoro a Londra con l'allora produttore artistico dei Coldplay Ken Nelson,...

Coldplay, video misterioso e pubblicità. Nuovo album in arrivo? Sky Tg24 Coldplay: in arrivo il singolo “Higher Power” 1 I Coldplay hanno annunciato il nuovo singolo, “Higher Power”, in uscita il 7 maggio su etichetta Parlophone / Atlantic. I Coldplay hanno scritto su ...

I Coldplay presentano il nuovo singolo Higher Power I Coldplay ritornano sulle scene musicali con un nuovo singolo, intitolato Higher Power. A produrre il brano, Max Martin.

