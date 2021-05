Berlusconi dimesso dal San Raffaele: è tornato a casa ad Arcore (Di sabato 1 maggio 2021) Milano - È stato dimesso ieri pomeriggio il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo 24 giorni di degenza all'ospedale San Raffaele di Milano dove era arrivato il 6 aprile per una serie di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 1 maggio 2021) Milano - È statoieri pomeriggio il leader di Forza Italia Silviodopo 24 giorni di degenza all'ospedale Sandi Milano dove era arrivato il 6 aprile per una serie di ...

Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele di Milano: era ricoverato dal 6 aprile per “strascichi del Covid” https://t… - Gazzettino : Berlusconi dimesso dopo 24 giorni di ricovero: lascia il San Raffaele e rientra ad Arcore - RenzoSoldani : RT @FakeNews_24: +++ ULTIM'ORA +++ #Berlusconi dimesso dal San Raffaele, ma ricorre in appello - CiaoNando : A forza di gridare al lupo al lupo chi crederà in questa genialità di #Zangrillo? #Berlusconi dimesso dal… - ElioLannutti : RT @Patty66509580: #ULTIMORA Berlusconi dimesso dall'ospedale ??? approfondisci Quindi può affrontare il processo? -