Amici 2021: la crisi di Tancredi, la festa per Aka7even e tre cose che forse vi siete persi questa settimana (Di sabato 1 maggio 2021) La stretta morsa del finale che si avvicina attanaglia i ragazzi, portando a galla insicurezze, fragilità e immaturità. Tancredi non accetta il legittimo guanto di sfida lanciato dalla Pettinelli contro Aka7even mentre Sangiovanni e Samuele si rivelano troppo suscettibili e pochi inclini ai giudizi non favorevoli. Nonostante la tensione crescente, gli studenti si ritagliano uno spazio di spensieratezza, organizzando una festicciola per il disco d'oro di Aka. Giulia si riconferma la preferita del pubblico ma forse è arrivato il momento per lei di mettersi seriamente in gioco. Tancredi – Nella puntata del 26 Aprile, Anna Pettinelli lancia un guanto di sfida tra il suo allievo Aka7even e Tancredi. La prova consiste nell'esecuzione di un brano a cappella, la celebre Hallelujah nella ...

