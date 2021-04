Vinci Casa venerdì 30 aprile 2021 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di venerdì 30 aprile 2021)30. L’estrazione di30/04/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.30...

VinciCasa Venerdì 30 aprile si chiude l'appuntamento con la lotteriaper questo mese. Il sorteggio di oggi fa parte del concorso 120/2021. Per conoscere i numeri vincenti basta aggiornare la pagina a partire dalle ore 20,00 di questa sera. L'aggiornamento in ...Questa è stata la scelta fatta dallaautomobilistica Audi nel suo stabilimento in Baviera, ... persino la rete di integrazione industriale diEnergies, Actemium, ha sviluppato una soluzione ...Vincicasa oggi 30 aprile , estrazioni dei numeri del nuovissimo gioco nel mese di febbraio. Pronto a scoprire chi sarà il prossimo vincitore?A febbraio nel Ragusano un uomo e il suo genitore, all’insaputa l’uno dell’altro, fanno la stessa giocata nella stessa ricevitoria e vincono al Vincicasa. Altro caso a La Spezia ...