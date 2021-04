Vera Gemma, il fidanzato Jeda è profondamente deluso: di chi è la colpa (Di venerdì 30 aprile 2021) Il giovane compagno di Vera Gemma, Jeda, non ci sta e replica a chi gli ha rivolto delle spiacevoli accuse. Il ragazzo è un fiume in piena. Vera Gemma, da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 30 aprile 2021) Il giovane compagno di, non ci sta e replica a chi gli ha rivolto delle spiacevoli accuse. Il ragazzo è un fiume in piena., da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

mattia_fuse : RT @ciaocomodino: PER FARIBA, ELISA ISOARDI, DAYANE MELLO, DANIELA MARTANI E VERA GEMMA - tottainansia : RT @ciaocomodino: PER FARIBA, ELISA ISOARDI, DAYANE MELLO, DANIELA MARTANI E VERA GEMMA - ChevyyImpala : RT @ciaocomodino: PER FARIBA, ELISA ISOARDI, DAYANE MELLO, DANIELA MARTANI E VERA GEMMA - blogtivvu : Jeda, fidanzato di Vera Gemma: “Dicono che sto con lei perché non ho una casa e sono marocchino” #isola - ZambucoGiusy : RT @dave7664238245: @Paolaromagnoli4 @LucaVismara Ci sta, anche se secondo me è molto più burattinaia la Melillo. Il problema per me è che… -