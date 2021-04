Solskjaer: "United bravo a non perdere la testa" (Di venerdì 30 aprile 2021) Sappiamo di avere grandi giocatori in grado di creare occasioni e capaci di alternare le loro posizioni in campo. Questo oggi ha fatto la differenza, sono davvero soddisfatto ". Così Ole Gunnar ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 aprile 2021) Sappiamo di avere grandi giocatori in grado di creare occasioni e capaci di alternare le loro posizioni in campo. Questo oggi ha fatto la differenza, sono davvero soddisfatto ". Così Ole Gunnar ...

Advertising

Dalla_SerieA : Fonseca: “Nel 2° tempo inesistenti. Il rigore? Anche per Solskjaer non c’era” - - Dalla_SerieA : Manchester United, Solskjaer: “Abbiamo sfruttato le occasioni nel modo giusto e dimostrato voglia di recuperare” -… - infoitsport : Crollo Roma a Old Trafford, lo United è troppo forte: finisce 6-2, per Solskjaer finale a un passo - kompasiana : Manchester United vs AS Roma di Old Trafford, Solskjaer Menatap Final Liga Eropa - ManUtdLatestCom : Solskjaer salutes calm, composed Cavani #mufc #ManUtd -