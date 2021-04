Simeone | “Quattro squadre in lotta per il titolo un bene per il calcio spagnolo”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il Choloha parlato dellaalche vede il suo Atletico Madrid comandare in vetta, ma con trealle spalle: “È una novità e faal. Che ci siano piùin competizione per vincere lo rende molto più importante. Ora ogni partita per tutte e contendenti assume ancora più importanza”. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.