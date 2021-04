Napoli | ritornano Manolas e Fabian Ruiz | titolari col Cagliari Ballottaggi in attacco

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ci sono due rientri importanti per ilche sfida il: Kostassaranno. Il difensore ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a giocare al fianco di Kalidou Koulibaly. Il centrocampista spagnolo, in panchina lunedì scorso, è pronto a prendersi di nuovo il posto da titolare al fianco di Demme con Bakayoko che dopo due prove positivi ritornerà nuovamente in panchina. Dal primo minuto giocherà ancora Alex Meret, anche se per Ospina ci sono possibilità di andare almeno in panchina. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport Gattuso ha dubbi soprattutto per quanto riguarda l’del. “Osimhen insidia Mertens e Lozano fa lo stesso con Politano. Soluzioni alternative e una discreta abbondanza per ...