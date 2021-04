Moto2 GP Spagna | FP2 | è Lowes ' attack' | Gardner resta a guardare

(Di venerdì 30 aprile 2021) Altro turno altra classifica: le FP2 che sono andate in scena a Jerez de la Frontera per la classehanno regalo un nuovo protagonista. Samè stato il più veloce del secondo turno, dopo ...

Advertising

sportface2016 : #Moto2, risultati prove libere 2 #SpanishGP Jerez 2021: #Lowes al comando, #Bezzecchi nono - OA_Sport : #Moto2, Sam #Lowes domina la FP2 del GP di Spagna davanti a Remy #Gardner, mentre Marco #Bezzecchi è solo 9°… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Spagna, Gardner è il più veloce nelle prime libere di Moto2 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Spagna, Gardner è il più veloce nelle prime libere di Moto2 -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Spagna

E' già bagarre tra Lowes e Gardner La sfida a Jerez, in vista del GP di(qui gli orari) si è già accesa incon Lowes e Gardner che stanno dimostrando di essere molto competitivi sul ...Nelle prove libere 2 del Gran Premio della2021 di, il britannico Sam Lowes ha chiuso con il miglior crono (1:41.515). Alle sue spalle l'australiano Remy Gardner (+0.259) ed al connazionale Jake Dixon (+0.270). Il migliore ...Il pilota del Team Marc VDS non ha lasciato spazio agli avversari. In Top ten Bulega, Di Giannantonio e Bezzecchi ...A Jerez de la Frontera, Sam Lowes chiude le FP2 con il primo crono. Seguono Remy Gardner e Jake Dixon. Quarto Bezzecchi ...