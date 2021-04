Mercedes-Benz - Una Classe E con più di 700 mila km (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha più di 700 mila chilometri, ma la pensione è ancora lontana. Proprio così: sembra ancora tanta la strada che ha davanti a sé questa Mercedes Classe E 320 CDI del 2000, sempre sottoposta a una scrupolosa manutenzione, quasi maniacale. Dall'Emilia. Artefice di questa percorrenza da record è Manuele Ardioli, un nostro lettore di Guastalla (Reggio Emilia), che ha acquistato la vettura quando aveva ancora 87 mila km, poco più di un decimo dei 718 mila attuali. Il suo non è un esemplare qualunque: questa berlina della serie W210, una delle auto più celebri disegnate dal grande Bruno Sacco, è dotata di alcuni accessori, come i sedili di pelle blu, che all'epoca erano di serie sulla più prestigiosa versione AMG. "Proprio per questo - ci racconta il proprietario - ho acquistato vari ricambi in America, un ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha più di 700chilometri, ma la pensione è ancora lontana. Proprio così: sembra ancora tanta la strada che ha davanti a sé questaE 320 CDI del 2000, sempre sottoposta a una scrupolosa manutenzione, quasi maniacale. Dall'Emilia. Artefice di questa percorrenza da record è Manuele Ardioli, un nostro lettore di Guastalla (Reggio Emilia), che ha acquistato la vettura quando aveva ancora 87km, poco più di un decimo dei 718attuali. Il suo non è un esemplare qualunque: questa berlina della serie W210, una delle auto più celebri disegnate dal grande Bruno Sacco, è dotata di alcuni accessori, come i sedili di pelle blu, che all'epoca erano di serie sulla più prestigiosa versione AMG. "Proprio per questo - ci racconta il proprietario - ho acquistato vari ricambi in America, un ...

