Lazio, caos tamponi: la Corte d’Appello Figc squalifica Lotito per 12 mesi (Di venerdì 30 aprile 2021) La notizia è arrivata poco fa: la Corte di Appello della Figc ha squalificato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per 12 mesi. L’accusa è quella di vioLazione dei protocolli Covid. Il giudice Torsello ha dato ragione alla Procura federale inasprendo la pena rispetto alla sentenza di primo grado, per la quale il presidente biancoceleste era stato ricevuto 7 mesi di squalifica. Questo, scrive la Gazzetta dello Sport, taglia fuori a vita Lotito dalle cariche istituzionali federali, come da regolamento. “Considerati i 2 mesi di inibizione che Lotito aveva ricevuto nel 2012 per ‘agentopoli’, si superano abbondantemente i 12 mesi più un giorno di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) La notizia è arrivata poco fa: ladi Appello dellahato il presidente della, Claudio, per 12. L’accusa è quella di vione dei protocolli Covid. Il giudice Torsello ha dato ragione alla Procura federale inasprendo la pena rispetto alla sentenza di primo grado, per la quale il presidente biancoceleste era stato ricevuto 7di. Questo, scrive la Gazzetta dello Sport, taglia fuori a vitadalle cariche istituzionali federali, come da regolamento. “Considerati i 2di inibizione cheaveva ricevuto nel 2012 per ‘agentopoli’, si superano abbondantemente i 12più un giorno di ...

