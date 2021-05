Laura Torrisi, operazione chirurgica in ospedale: «Pensavo di aver chiuso...». Solidarietà delle colleghe vip (Di venerdì 30 aprile 2021) Laura Torrisi torna in ospedale e annuncia su Instagram l?imminente operazione. Laura Torrisi, che soffre di endometriosi, è stata costretta a tornare sotto i ferri, ma dopo... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021)torna ine annuncia su Instagram l?imminente, che soffre di endometriosi, è stata costretta a tornare sotto i ferri, ma dopo...

infoitcultura : Leonardo Pieraccioni, la figlia Martina da Laura Torrisi: poi l'amore con la sosia della ex - infoitcultura : Laura Torrisi di nuovo in sala operatoria, la malattia è tornata (Foto) - infoitcultura : Laura Torrisi: perseguitata dalla malattia | Ricoverata d’urgenza - lore944 : RT @tweetnewsit: Laura Torrisi di nuovo ricoverata in ospedale: combatte con l’endometriosi - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Laura Torrisi di nuovo ricoverata in ospedale: combatte con l’endometriosi -