L’arroganza delle piattaforme che aspirano a farsi «Stato»

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 1 maggio 2021) Nel gennaio 2021 Twitter e Facebook, tra gli altri, bloccarono gli account dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in occasione dei fatti di Capitol Hill e a seguito di un breve intervento video del tycoon. L’evento produsse una valanga di commenti che si dividevano più o meno in due categorie: chi riteneva che la scelta dei social, per quanto comprensibile, fosse sbagliata perché lesiva della libertà di espressione; chi riteneva invece che fosse corretta, perché i messaggi falsi e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.