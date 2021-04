L’accento giusto sul nome del vicebrigadiere Custra

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 aprile 2021) Antonia, la figlia delAntonioucciso il 14 maggio 1977 in via De Amicis a Milano, è morta per un tumore nel 2017. Si seppe allora che nel 2007 aveva deciso di incontrare l’uomo che aveva sparato a suo padre, l’ex terrorista di Prima linea Mario Ferrandi, detto Coniglio (era stata l’inchiesta bis condotta nel 1986 dal giudice Guido Salvini a dare una chi aveva sparato). Erano rimasti in rapporti. Raffaele Ventura, uno degli ex terroristi espatriati in Francia, uno dei due che si sono costituiti ieri, mettendo fine alla “latitanza”, è stato condannato anche per concorso in quell’omicidio di via De Amicis. In un’intervista di qualche anno prima, Antoniaaveva detto una cosa sconvolgente, quasi incredibile, ma significativa come poche altre che siano state ...