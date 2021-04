(Di venerdì 30 aprile 2021)- Laè rientratadopo la rovinosa sconfitta per 6 a 2 all'Old Trafford contro il Manchester United. La squadra è sbarcata a Fiumicino alle 18 e col pullman si è immediatamente ...

Advertising

agorarai : Domani, il “concertone” del primo maggio. Elena Biggioggero è con Noemi dalla Cavea dell'Auditorium di Roma, per le… - sportli26181512 : La Roma torna nella Capitale: Fonseca lascia Trigoria col suo procuratore: I giocatori sono rientrati nella capital… - MarceVann : RT @Paolo__Ferrara: Ostia, Amore e Roma. La bellissima scritta di Piazza Anco Marzio torna al suo posto completamente restaurata. Rappresen… - FPuggini : RT @Paolo__Ferrara: Ostia, Amore e Roma. La bellissima scritta di Piazza Anco Marzio torna al suo posto completamente restaurata. Rappresen… - EnricoGiunta : RT @Paolo__Ferrara: Ostia, Amore e Roma. La bellissima scritta di Piazza Anco Marzio torna al suo posto completamente restaurata. Rappresen… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma torna

- Laè rientrata nella Capitale dopo la rovinosa sconfitta per 6 a 2 all'Old Trafford contro il Manchester United. La squadra è sbarcata a Fiumicino alle 18 e col pullman si è immediatamente diretta a ...Dopo lungo tempo di chiusura al pubblico la Torre Civica nel centro storico di Albengaa essere visitabile. Il Palazzo Vecchio è la sede dell'antico Comune medioevale. L'edificio è ...-: ...ROMA. – Non sarà un vero e proprio esodo, ma dopo quasi un anno di lockdown, l’Italia si prepara ad affrontare il primo weekend festivo in “semi-libertà”. Da lunedì scorso le piazze e le strade delle ...Il tecnico ha salutato amichevolmente il general manager Tiago Pinto e ha lasciato il centro sportivo [Jacopo Aliprandi] ...