Istat, dopo un anno di pandemia cala ancora la disoccupazione. Ma non per donne e giovani – I dati (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo l’Istat a marzo 2021 prosegue il trend della «lieve crescita dell’occupazione registrata a febbraio». L’istituto conta 34mila occupati in più rispetto al mese precedente (+0,2%). Rispetto a marzo 2020, il primo mese di lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus, gli occupati sono 565mila unità in meno, e rispetto a prima della pandemia, a febbraio 2020, quasi 900mila in meno. La crescita dell’occupazione coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e quasi tutte le età. I 35-49enni diminuiscono così come le donne e i dipendenti fissi. Il tasso di occupazione sale al 56,6% (+0,1%) e risulta più basso di 2 punti percentuali rispetto al livello pre-Covid. Il primo trimestre 2021 quindi vede la perdita di 254mila occupati rispetto al trimestre precedente. Il livello dell’occupazione è inferiore ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo l’a marzo 2021 prosegue il trend della «lieve crescita dell’occupazione registrata a febbraio». L’istituto conta 34mila occupati in più rispetto al mese precedente (+0,2%). Rispetto a marzo 2020, il primo mese di lockdown dovuto alladi Coronavirus, gli occupati sono 565mila unità in meno, e rispetto a prima della, a febbraio 2020, quasi 900mila in meno. La crescita dell’occupazione coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e quasi tutte le età. I 35-49enni diminuiscono così come lee i dipendenti fissi. Il tasso di occupazione sale al 56,6% (+0,1%) e risulta più basso di 2 punti percentuali rispetto al livello pre-Covid. Il primo trimestre 2021 quindi vede la perdita di 254mila occupati rispetto al trimestre precedente. Il livello dell’occupazione è inferiore ...

Advertising

92Fisico : @CarloCampa prendiamo ad esempio la Toscana, ci sono circa 61mila over90, mentre gli 89enni sono 17mila in totale (… - amenoklean : A Roma si dice ''A'riconsolateve cò l'ajetto'', parlavate della ripresa con numeri da PIL 'cinese' 4/5/6% per il 20… - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Il presidente Inps, dopo l'abolizione di Quota 100, pensa a un trattamento in due tempi. Uno al momento dell'uscita dall'a… - RinoSimeoni : RT @LaVeritaWeb: Il presidente Inps, dopo l'abolizione di Quota 100, pensa a un trattamento in due tempi. Uno al momento dell'uscita dall'a… - partito_NPS : RT @LaVeritaWeb: Il presidente Inps, dopo l'abolizione di Quota 100, pensa a un trattamento in due tempi. Uno al momento dell'uscita dall'a… -