Informazioni dietro compenso, arrestati due poliziotti (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDue poliziotti della Questura di Napoli , sono stati messi agli arresti domiciliari su disposizione della Dda con l' accusa di aver fornito Informazioni su un' indagine in corso. Gianluca Russo, 47 anni, e Luca Vilei, 46, già in servizio alla Squadra Mobiile e l' imprenditore Vincenzo Palumbo, 47, già denunciato in precedenza, ed anche lui messo agli arresti domiciliari , devono rispondere anche di accesso abusivo ai sistemi informatici e di aver stilato una relazione di servizio non veritiera. I fatti risalgono al mese di febbraio. Avendo appreso di un'indagine sui tre ni arrestati , Vilei avrebbe fornito Informazioni agli altri dietro compenso di 2000 euro che, probabilmente . sarebbero stati consegnati ad altri due colleghi, indagati anch' essi per ...

