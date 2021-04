Epic Games acquisisce ArtStation, piattaforma dedicata ad artisti e creativi vari – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Epic Games si espande ancora e questa volta acquisisce ArtStation, una piattaforma online dedicata ad artisti e creativi per la condivisione di opere e portfolio.. Epic Games ha messo a segno una nuova acquisizione strategica con l’annessione di ArtStation all’interno della propria compagnia, ovvero la piattaforma dedicata ad artisti digitali e creatori di contenuti già da tempo molto popolata da diversi utenti. “Oggi, siamo felici di annunciare che ArtStation entra a far parte della famiglia Epic Games”, ha annunciato la compagnia di Tim Sweeney, “Insieme, accelereremo lo sviluppo e la crescita della ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021)si espande ancora e questa volta, unaonlineadper la condivisione di opere e portfolio..ha messo a segno una nuova acquisizione strategica con l’annessione diall’interno della propria compagnia, ovvero laaddigitali e creatori di contenuti già da tempo molto popolata da diversi utenti. “Oggi, siamo felici di annunciare cheentra a far parte della famiglia”, ha annunciato la compagnia di Tim Sweeney, “Insieme, accelereremo lo sviluppo e la crescita della ...

