Covid, coppia bloccata in India: "L'odissea continua, qui ogni ora è un rischio" (Di venerdì 30 aprile 2021) Campi Bisenzio (Firenze), 30 aprile 2021 - " Grazie a Dio sto bene perché ho avuto delle cure immediate e dopo quattro giorni sto meglio". Simonetta Filippini , cittadina di Campi Bisenzio, si trova ... Leggi su lanazione (Di venerdì 30 aprile 2021) Campi Bisenzio (Firenze), 30 aprile 2021 - " Grazie a Dio sto bene perché ho avuto delle cure immediate e dopo quattro giorni sto meglio". Simonetta Filippini , cittadina di Campi Bisenzio, si trova ...

Advertising

Corriere : Italiani in India per adottare una bimba restano bloccati: «Aiutateci a tornare, qui mu... - LaStampa : Brasile, coppia intubata per Covid, lei è incinta: la bimba nasce con cesareo e contagiata. Sono salvi tutti e tre - ilriformista : “Dalle finestre dell’hotel vediamo che bruciano i cadaveri dei morti di Covid in strada. Fuori c’è l’odore della mo… - ancoranna : RT @GiancarloDeRisi: La tragedia indiana travolge una coppia fiorentina. 'AIUTATECI, qui muoiono tutti, fateci tornare'. La coppia, in Indi… - GiancarloDeRisi : La tragedia indiana travolge una coppia fiorentina. 'AIUTATECI, qui muoiono tutti, fateci tornare'. La coppia, in I… -