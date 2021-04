Conferenza stampa Cosmi | «Inter gara impossibile Io anche in B? Non lo so»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Serseparla inalla vigilia dellacontro l’. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Crotone Serseha parlato inalla vigilia dellacontro l‘. Ecco le dichiarazioni del tecnico. MOMENTO DI FORMA – «Sicuramente la vittoria di Parma ha ridato un pizzico di serenità. Le sconfitte che avevamo subito quasi tutte avevano il sapore della beffa, e quindi l’incubo era quello di buttar via un’altra partita come era accaduto in altre occasioni. C’eravamo quasi riusciti… Poi per merito siamo riusciti a vincere una partita che ci ha dato serenità per preparare una». FUTURO – «Per quello che riguarda il mio futuro io ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca e Chris Smalling alla vigilia di #ManUtdRoma - elio_vito : I Presidenti #Casellati e #Fico sciolgano il #Copasir e facciano rispettare la legge che prevede la presidenza all'… - SkyTG24 : In #Francia il #coprifuoco resta alle 19 'fino a nuovo ordine'. Lo ha confermato il premier francese Jean Castex in… - Stelladiana101 : RT @ardigiorgio: Vi ricordate? Il giorno famoso della conferenza stampa delle primule con boeri, Arcuri disse che sarebbero state finanziat… - ottochannel : Verso Cavese - Avellino, la conferenza stampa di Orrù -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Commenta per primo Ivan Juric , tecnico dell' Hellas Verona , parla inalla vigilia della sfida con lo Spezia: 'Bisogna essere sempre tosti. All'andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura. La squadra sta bene su molte cose, ma non a ...Commenta per primo Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato inprima della sfida contro il Bologna: LAVORO - 'Stiamo lavorando sia sulla tattica che sulla testa. Dopo 5 mesi lontani doveva ritrovare certi meccanismi, soprattutto per la linea ...Scrivono gli organizzatori: Lunedì, 3 maggio alle ore 11, conferenza stampa di presentazione del sistema integrato di videosorveglianza ASI Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia ...Paolo Del Brocco ha annunciato la prossima produzione di The Palace, il nuovo film diretto da Roman Polanski Nel corso della conferenza stampa di ‘A riveder le stelle. Le nuove produzioni di Rai Cinem ...